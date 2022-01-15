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Merkez'de gözler perşembe gününde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekmişti.

15.01.2022 - 10:24 |
Merkez'de gözler perşembe gününde

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında 20 Ocak Perşembe günü toplanacak.

Aynı gün saat 14.00'te ocak ayı faiz kararı açıklanacak.

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

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