Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMerkezi yönetim bütçesi belli oldu
HaberlerUzmanparaMerkezi yönetim bütçesi belli oldu

Merkezi yönetim bütçesi belli oldu

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 917 milyar 83 milyon lira, giderleri 1 trilyon 56 milyar lira olarak hesaplandı.

17.02.2025 - 12:03 | | AA
Merkezi yönetim bütçesi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Haberin Devamı

Buna göre ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 917 milyar 83 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 37,6 artışla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 139 milyar 259 milyon lira açık verdi.

CANLI | Süper Lig'de Rizespor - Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CANLI | Süper Lig'de Rizespor - Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vatikan: Papa'nın sağlık durumunun karmaşıklığı nedeniyle tedavide değişikliğe gidildi

Vatikan: Papa'nın sağlık durumunun karmaşıklığı nedeniyle tedavide değişikliğe gidildi