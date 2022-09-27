'Merkeziyetsiz finansta düzenlemeye ihtiyaç var'

Fed Başkanı Powell kripto paralar ve merkeziyetsiz finans sektörüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Powell, "Kripto para aktivitelerinin düzenleyici kurallar altına nasıl getirileceği konusunda dikkatli olmak gerekli" dedi.

Powell ayrıca "Merkeziyetsiz finans konusunda dikkatli düzenlemelere ihtiyaç var" derken, uygun denetime ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

'Kripto ürünler dahil sorumlu inovasyonu destekliyoruz' diyen Powell, kripto varlıklar için aynı risk ve düzenlemelerin söz konusu olması gerektiğini söyledi. Powell, "Geleneksel dijital varlıklarda regülasyon konusunda yapmamız gereken çok şey var" dedi.