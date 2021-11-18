Meta coinler primli seyrediyor

Ekim ayının sonlarına doğru sosyal medya devi Facebook’un isim değişikliğine giderek ‘Meta’ adını almasıyla birlikte metaverse coinlerde sert yükselişler meydana geldi.

Sadece sosyal medya platformu olarak değil sanal gerçeklik ve oyun alanında da atılım yapmaya hazırlanan Facebook, Meta adını alarak faaliyet alanını genişletti.

META COİNLER EKİMDE ZİRVE YAPTI

Bu gelişmeyle metaverse tabanlı kripto paralarda ekim ayı sonuna doğru inanılmaz yükselişler görüldü. Decentraland (MANA) yüzde 553 artarak dikkatleri üzerine çekerken, Bloktopia (BLOK) yüzde 262, Dvision (DVI) yüzde 396, Wilder World (WILD) yüzde 126 oranında artmıştı.

PİYASA ÇAKILIRKEN META COİNLER YÜKSELİYOR

Kasım ayı itibarıyla konsolide olan meta coinler dalgalı hareket ediyor. Bitcoin’in 69 bin dolar seviyesinden geri çekilerek 60 bin doların altına sarkmasıyla kripto para endüstrisi resmen kırmızıya büründü.

Bitcoin’de gerçekleşen düşüş eğilimiyle birlikte piyasada en yüksek hacimli kripto paralarda satıcılı seyir hız kazandı.

Yatırımcılar tarafından takip edilen önemli kripto paralar bugün çakılırken, meta coinlerde görülen yükselişler dikkat çekiyor. Bugün MANA yüzde 7.26 oranında primle 3.5938 dolardan işlem görürken, BLOK yüzde 13.68 artışla 0.098206, DVI yüzde 16.80 yükselişle 1.9591400 dolarda seyrediyor. WILD ise yüzde 10 primli olarak 4.3300 dolarla hareketini sürdürüyor.

YATIRIMCILAR DİKKATLİ OLMALI

Özellikle Facebook’un isim değişikliğine gitmesiyle birlikte meta coinlere ilgi artıyor. Fiyat bakımından çok ucuz sayılabilecek olan meta coinlerde yatırımcılar yüklü miktarda alım yapabiliyor. Dalgalanmaların da bir hayli yüksek olduğu kripto paralarda yatırımcıların dikkatli işlem yapması öneriliyor.