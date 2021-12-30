Mevduata TMSF garantisi üst limiti yükseldi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kararına göre halihazırda 150 bin TL olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 2022 takvim yılı başından geçerli olmak üzere 200 bin TL olarak belirlendi.

2022 yılından itibaren geçerli olacak kararla birlikte, gerekli işlemleri yerine getirmek üzere Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı yetkili kılındı.