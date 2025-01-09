Microsoft çalışan sayısını azalttı

Bir Microsoft sözcüsü CNBC'ye gönderdiği e-postada "Microsoft'ta yüksek performanslı yeteneklere odaklanıyoruz. "Her zaman insanların öğrenmesine ve büyümesine yardımcı olmak için çalışıyoruz. İnsanlar performans göstermediğinde uygun önlemleri alıyoruz" dedi.

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Konuyla ilgili bilgi sahibi olan ve özel bilgilerin paylaşılmaması için isminin açıklanmasını istemeyen bir kişi, işten çıkarmaların çalışanların %1'inden daha azını etkileyeceğini söyledi.

Microsoft'un Haziran ayı sonunda 228.000 çalışanı vardı.

Şirketin yaklaşık %38'lik net gelir marjı 2000'li yılların başından bu yana en yüksek seviyesine yakın olsa da Microsoft'un hisseleri geçen yıl emsallerinin altında performans göstererek Nasdaq %29 değer kazanırken %12 yükseldi.

Microsoft'un son işten çıkarmaları, son dönemdeki küçülme çabalarına kıyasla oldukça zayıf. 2023'ün başlarında şirket 10.000 çalışanını işten çıkarmış ve yeni işe alımları konsolide etmişti.

Ocak 2024'te 75,4 milyar dolarlık Activision Blizzard satın alımını tamamladıktan üç ay sonra, Microsoft'un oyun birimi çakışmayı azaltmak için 1.900 kişiyi işten çıkardı.