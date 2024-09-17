Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2024 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMicrosoft hisse geri alım programını onayladı
HaberlerUzmanparaMicrosoft hisse geri alım programını onayladı

Microsoft hisse geri alım programını onayladı

Microsoft, 60 milyar dolarlık yeni hisse geri alım programını onayladı.

17.09.2024 - 09:01 | | Foreks Haber
Microsoft hisse geri alım programını onayladı

Microsoft, yönetim kurulunun 60 milyar dolara kadar yeni bir hisse geri alım programını onayladığını açıkladı. Sona erme tarihi bulunmayan hisse geri alım kararı, 2021 yılında açıklanan 60 milyar dolarlık geri alım programının yerini alacak.

Haberin Devamı

Teknoloji devi, bir önceki çeyreğe göre 8 sent veya %10'luk bir artışla hisse başına 0,83 dolar çeyrek dönemlik temettü açıkladı. Microsoft, yıllık hissedarlar toplantısını 10 Aralık'ta yapacağını söyledi.

Şenol Güneş'ten efsane Başkan Şamil Ekinci için taziye mesajı

Şenol Güneş'ten efsane Başkan Şamil Ekinci için taziye mesajı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belirlendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur eşleşmeleri belirlendi