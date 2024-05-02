Microsoft, Malezya'ya yatırım yapacak

Microsoft önümüzdeki dört yıl içinde Malezya'ya 2,2 milyar dolar yatırım yapacağını bildirdi.

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Microsoft'un duyurusu, CEO Satya Nadella'nın ABD'li şirketin üretken yapay zeka (AI) teknolojisini tanıtmak üzere Güneydoğu Asya'da gerçekleştirdiği turun bir parçası olarak perşembe günü Kuala Lumpur'u ziyaret ettiği sırada geldi.

Nadella bu hafta başında Endonezya ve Tayland'ı ziyaret etti.

Microsoft, yatırımın bulut ve yapay zeka altyapısı oluşturmayı, 200.000 kişi için yapay zeka beceri fırsatları yaratmayı ve Malezya'nın geliştirici topluluğunun büyümesini desteklemeyi içereceğini söyledi.

Microsoft, bunun Malezya'daki 32 yıllık tarihindeki en büyük yatırım olacağını söyledi.

Şirket ayrıca ulusal bir Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi kurmak ve ülkenin siber güvenlik yeteneklerini geliştirmek için Malezya hükümetiyle birlikte çalışacağını söyledi.