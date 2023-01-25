Microsoft'un karı beklentileri aştı

Kişisel bilgisayar ve şirketlerin yazılım taleplerinde gerileme olsa da Azura bulut hizmetlerine talebin güçlenmesi Microsotft'un ikinci çeyrekte satışlarını yüzde 2 artırarak 52,7 milyar dolara çıkarmasını ve hisse başına karın 2,32 dolar olmasını sağladı.

Ekonomistler ise hisse başına 2,30 dolar kar ve 52,9 milyar dolar satış bekliyordu.

Azure bulut programlama bölümünün satışları ise yüzde 38 arttı.