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Microsoft'un karı beklentileri aştı

Microsoft'un haziranda sona eren çeyrek dönemde karı beklentilerin üzerine çıktı.

26.07.2023 - 09:55 |
Microsoft'un karı beklentileri aştı

Microsoft'un haziran ayında sona eren çeyrek dönemde düzeltilmiş hisse başına karı 2,55 dolar olan beklentilerin üzerinde 2,69 dolar olarak gerçekleşti.

30 Haziran'da sona eren dördüncü çeyrekte gelirler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artarak 56,19 milyar dolara yükseldi. Analistler ise 55,47 milyar dolar gelir bekliyordu.

Microsoft'un bulut programlama platformu Azure'nin gelirleri 23,45 milyar dolar olurken, Office bölümünün karı 18,15 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Analistler ise Azure'den 23,55 milyar dolar ve Office'den 18,08 milyar dolar gelir öngörülüyordu.

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