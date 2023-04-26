Microsoft'un karı ve satışları beklentileri aştı

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, 2023 mali yılının üçüncü çeyreğinde hisse başına 2,45 dolar kar etti. Satışlar yüzde 7,1 artarak 52.9 milyar dolara yükseldi.

Analistler ise hisse başına 2,24 dolar kar ve 51 milyar dolar satış bekliyordu.

Azure bulut programlama bölümünün cirosu yüzde 31 arttı. Azure ve Office verimlilik yazılımının satışları yüzde 22 artarak 28,5 milyar dolar oldu.