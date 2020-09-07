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07.09.2020 - 16:00 | | DHA

Mnuchin: Hükümet fonu tasarısı yakında tamamlanacak

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, federal hükümetin finanse edilmesine ilişkin yasa tasarısının hafta sonuna kadar kesinleşmesini beklediklerini açıkladı.

Mnuchin: Hükümet fonu tasarısı yakında tamamlanacak
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Mnuchin yaptığı açıklamada, Beyaz Saray ve Kongre arasında yapılacak bir anlaşmanın Aralık ayı başına kadar federal hükümeti finanse edilmesine ilişkin harcama tasarısının ayrıntılarının hafta sonuna kadar kesinleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Söz konuşu anlaşma 30 Eylül'de hükümetin ödeneksizlik nedeniyle çalışamaz hale gelmesini önleyecek. Demokrat Parti'den bir danışmana göre, Mnuchin ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi federal hükümete ödenek sağlanması üzerinde anlaştılar, ancak tasarının ayrıntıları henüz netleşmedi.

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