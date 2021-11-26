Moody's, Japonya'nın notunu teyit etti

Moody's'den yapılan açıklamaya göre ülkenin kredi notu "A1" olarak teyit edildi.

Açıklamada, "Bugünkü derecelendirme, Moody's'in, Japonya'nın koronavirüs pandemisine büyük ölçüde mali tepki vermesi nedeniyle daha da artan büyük devlet borç yükünün, orta vadede istikrarlı fonlama koşullarıyla sürdürülmeye devam edeceğine dair beklentisini yansıtıyor." denildi.

Kredi notunun görünümü "Durağan" olarak devam edecek.