Moody's, Mısır'ın kredi görünümünü yükseltti

Moody's, Mısır'ın görünümünü negatiften pozitife yükseltirken Caa1 olan kredi notunu da teyit etti.

Haberin Devamı

Moody's Analisti Elisa Parisi-Capone yaptığı açıklamada, "Görünümün pozitife yükseltilmesi, geçtiğimiz hafta açıklanan önemli resmi ve iki taraflı desteği, devam ettirilmesi halinde makroekonomik yeniden dengelenmeyi destekleyecek belirgin politika adımlarını yansıttı" dedi.

Parisi-Capone ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen ve Mısır'ın dış finansman açığını Haziran 2026'ya kadar kapatması beklenen büyük yatırımın aşağı yönlü riskleri "önemli ölçüde" azalttığına işaret etti. Mısır'ın para birimini devalüe etme ve faiz oranlarını yükseltme kararının da IMF programının sürdürülmesine yardımcı olacağını savundu.