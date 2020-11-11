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11.11.2020 - 10:43 | | Foreks

Moody's'den küresel para piyasası için önemli açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından  hazırlanan raporda, küresel para piyasası fonlarının 2021 yılı  görünümlerinin ekonomik belirsizlikler ve muhtemelen artacak  regülasyonlar nedeniyle negatif olmaya devam ettiği belirtildi.

Moody's'den küresel para piyasası için önemli açıklama
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Kuruluşun değerlendirmesinde ayrıca bankaların görünümlerinin  negatife döndüğü ortamda para piyasası enstrümanlarının kredi  kalitesinin hasar aldığı, bunun da para piyasası fonları için  faaliyet ortamını daha da zor hale getirdiği ifade edildi.

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Değerlendirmede öte yandan, "Önde gelen para piyasası fonlarının  likiditesi yüksek olsa da piyasa belirsizlikleri nedeniyle sektör  riskleri sürüyor" ifadeleri yer aldı.

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