Moody's'den küresel para piyasası için önemli açıklama

Kuruluşun değerlendirmesinde ayrıca bankaların görünümlerinin negatife döndüğü ortamda para piyasası enstrümanlarının kredi kalitesinin hasar aldığı, bunun da para piyasası fonları için faaliyet ortamını daha da zor hale getirdiği ifade edildi.

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Değerlendirmede öte yandan, "Önde gelen para piyasası fonlarının likiditesi yüksek olsa da piyasa belirsizlikleri nedeniyle sektör riskleri sürüyor" ifadeleri yer aldı.