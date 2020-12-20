Moratoryum Nedir? Moratoryum İlan Edilirse Ne Olur?

Moratoryum, günlük hayatta kişilerin çok sıklıkla kullandıkları kelimelerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Uzun seneler boyunca dilimizde yer alan moratoryum kelimesi, insanların gerek günlük hayat gerekse sosyal medyada yararlanmakta oldukları ve kullandıkları sözcüklerden birisi olarak öne çıkar.



Moratoryum Nedir?



TDK'ya göre birden fazla anlamı olan moratoryum kelimesi, dilimizde tek başına ya da farklı cümleler ile beraber kullanılabilmektedir. Bu sebeple moratoryum kelimesinin anlamı erteletim olarak bilinmektedir. Fransız kökenli olan bu kelimenin tam anlamı ise borçların ve ödemelerin tamamını kapsayan, ödeme gücünü kaybetmiş olan bir borçlunun, borcunun tamamını ödeyemeyeceği veya bir kısmını ödeyemeyeceği anlamına gelmektedir.



İktisadi alanda moratoryum ise vadesi gelmiş olan borçların mahkeme yolu ile borçlu olan kişiden ve alacaklı olan kişiler arasında bir anlaşma veya tek taraflı olarak ertelenmesi durumudur.



Moratoryum ilanı olarak adlandırılmakta olan bu durum gerçekleştiğinde borçlar tamamen silinmez fakat çeşitli yapılandırmalara gidilebilir.



Borçlunun alıcıyla arasında olan borcun tekrar yapılandırılmasına veya borç vadesinin uzatılmasına yönelik ilan edilmiş olan moratoryumun başka bir kullanım çeşidi daha vardır.



Hangi Durumlarda Moratoryum İlan Edilir?



Deprem, sel, çığ gibi doğal afetlere uğramış olan bankaya olan borcun devlet veya ilgili banka tarafından ertelenmesi ya da yeni vadeler ile bağlanması moratoryumun örneğidir.



Moratoryumun ilanı, devletlerin dış borçları için ya da ülkenin içerisindeki belirli grupların borçlarını yapılandırmak için de gerçekleştirilebilir.



Moratoryum İlan Edilirse Ne Olur?



Moratoryum ilan edilmesi durumunda var olan borçlar silinmezler yeniden yapılandırmaya giderler. Faiz oranları tekrar belirlenir. Moratoryum durumu genellikle ani krizlerden dolayı gerçekleşir. Bu sebeple geçici maddi sıkıntıları hafifletmek amacı ile ya da çözmek amacı ile ilan edilmektedir. Ödeme kolaylığı sağlanır ve kurumun finansal açıdan zorluklarla karşılaşması sebebi ile borçların bir kısmı ödenmeye devam ederken bir kısmı ertelenir.



Yalnızca gereksiz yere yapılan harcamaları kısıtlamak ve azaltmak amacı ile planlanmış olan moratoryumlar, işletmelerin borçlarını geri ödeme veya gerekli olan operasyonel maliyetleri karşılamayı etkilememektedir. Bunların dışında doğal afetler sırasında bazı alanlardaki mülkler için yeni politikalar üzerinde moratoryumlar düzenlenir. Bunların sonucunda hak taleplerinde bulunma ihtimalleri anormal derecelerde fazla olduğu zaman kayıpların azaltılmasına yardımcı olur.