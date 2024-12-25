Morgan Stanley, ABD ekonomisinde iyimser

Morgan Stanley CEO'su Ted Pick, Nikkei'ye verdiği demeçte Donald Trump'ın “büyüme yanlısı” yönetimi altında deregülasyon beklentisinin gelecek yıl ABD ekonomisi için “iyimser olmak için iyi bir neden” olduğunu söyledi.

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Ocak ayında CEO'luk görevini James Gorman'dan devralan ve önümüzdeki ay başkanlığa geçecek olan Pick, grubun Japon ortağı Mitsubishi UFJ Financial Group ile olan ilişkisinin, eski liderleriyle yakın kişisel bağları olan Gorman olmasa bile “sonsuza kadar” süreceğini de söyledi.