Morgan Stanley, Çin hisselerinde hedef yükseltti

Banka, Hang Seng Endeksi, Hang Seng China Enterprises endeksi, MSCI Çin endeksi ve Çin'in CSI300 endeksi için yıl sonu endeks hedeflerini sırasıyla 25.800, 9.500, 83 ve 4.220 puana yükseltti.

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ABD'li banka yayınladığı bir notta, “Yeni ve daha yüksek endeks fiyat hedefleri, hem kazanç büyüme tahminlerindeki ılımlı artışlardan hem de daha yüksek değerleme hedeflerinden kaynaklanıyor” dedi. Ayrıca “iyileşen makro ve döviz görünümü tahminlerine” de atıfta bulundu.

Morgan Stanley, MSCI Çin endeksi tarafından takip edilen şirketlerin geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin kazanç sonuçlarının, hem şirket sayısı hem de ağırlıklı kazançlar açısından “%8'lik sağlam bir net artış gösterdiğini” belirtti.