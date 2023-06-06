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UzmanparaÇin'de yüzde 5.7 büyüme bekliyor
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Çin'de yüzde 5.7 büyüme bekliyor

Morgan Stanley, Çin ekonomisine yönelik büyüme beklentisini açıkladı. Buna göre Çin'de yüzde 5.7 oranında büyüme bekleniyor.

06.06.2023 - 10:12 |
Çin'de yüzde 5.7 büyüme bekliyor

Morgan Stanley'in Çin Baş Ekonomisti Robin Xing, Çin ekonomisinin yatırımdan çok tüketimin etkisiyle bu yıl hükümetin "yüzde 5 civarı" olan hedefini aşarak yüzde 5,7 büyümesini beklediğini bildirdi.

Orta ve yüksek gelirli tüketicilerin hizmetler harcamalarının tüketimi canlandıracağını öngören Morgan Stanley, toparlanmada bir sonraki aşamayı ise ücret ve istihdam artışının yönlendireceğini vurguladı.

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