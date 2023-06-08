Morgan Stanley, ECB'den 2 faiz artırımı bekliyor
Morgan Stanley, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek hafta yapacağı Yönetim Konseyi toplantısında ve temmuz ayında faizi 25'er baz puan artırmasını beklediğini bildirdi.
08.06.2023 - 11:02 |
ECB'nin enflasyon ve para politikasının artırımı konusunda verilere bağlı yaklaşımını devam ettireceğini öngören Morgan Stanley, ECB mevduat faiz oranının temmuz ayında yüzde 3,75 ile tepe yapmasını beklediklerini bildirdi.
ECB Yönetim Konseyi'nin faiz artırımlarından sonra gündeminin Pandemi Acil Satın Alma Programı (PEPP) çerçevesinde alınmış ve itfaları gelen tahvillerin ana paralarının yeniden yatırıma yönlendirilmesine son vermek olacağını savunan Morgan Stanley, PEPP'de niceliksel sıkılaştırmanın 2024 yılı Ocak ayında başlayacağını ve yeniden yatırıma yönlendirme oranının yüzde 50'ye düşürüleceğini, yeniden yatırıma yönlendirmenin 2024 yılının ikinci yarısında sona erdirileceğini öngördü.