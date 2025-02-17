Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaMorgan Stanley'den çarpıcı TL analizi
HaberlerUzmanparaMorgan Stanley'den çarpıcı TL analizi

Morgan Stanley'den çarpıcı TL analizi

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türk lirasının Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde bu yılın en iyi performans gösteren para birimlerinden olacağını öngördü.

17.02.2025 - 11:08 | | AA
Morgan Stanley'den çarpıcı TL analizi

Morgan Stanley, "2025 Döviz Kuru Tahminleri Güncellemesi" raporunu yayınladı.

Haberin Devamı

Raporda, banka ekonomistlerinin geçen yılki tahminlerinde ABD Merkez Bankasının (Fed) 2025'te 3 faiz indirimi beklentisinin öne çıkmasına karşın artık haziran ayında yapılacak faiz indirimiyle yetinileceğinin öngörüldüğü ifade edildi.

Asya’nın küresel gelişmekte olan piyasalar kapsamında düşük performans göstermeye devam edeceğine yer verilen raporda, Türk lirasının en beğenilen varlık olmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Raporda, "Tahminlerimize göre Türk lirası, Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinde en iyi performans gösteren para birimlerinden biri olacak." denildi.

Vatikan: Papa'nın sağlık durumunun karmaşıklığı nedeniyle tedavide değişikliğe gidildi

Vatikan: Papa'nın sağlık durumunun karmaşıklığı nedeniyle tedavide değişikliğe gidildi

Rusya: Kursk bölgesinde Sverdlikovo yerleşim birimini geri aldık

Rusya: Kursk bölgesinde Sverdlikovo yerleşim birimini geri aldık