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Morgan Stanley'den Çin için büyüme tahmini

Morgan Stanley, Çin için GSYH büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ederek, önceki tahminler olan %4,2 ve %4,0'a kıyasla 2025 ve 2026 GSYH büyümesini sırasıyla %4,5 ve %4,2 olarak öngördü.

21.05.2025 - 09:17 | | Foreks Haber
Morgan Stanley'den Çin için büyüme tahmini

Morgan Stanley, yukarı yönlü revizyonu ticaret gerilimlerinin azalmasıyla birlikte azalan gümrük vergilerine bağlıyor ve ek gümrük vergilerinin tahmin dönemi boyunca %30 ile sınırlı kalacağını varsayıyor.

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Morgan Stanley, Çin'in 2025 4. Çeyrek GSYH büyümesinin yıllık %4,0 (daha önce %3,7) seviyesinde istikrar kazanmasını beklerken, ekonomik yavaşlama hızının azalan tarife yükünden kaynaklanacağını öngörüyor. Bununla birlikte, konut ve tüketimdeki yapısal zorluklar deflasyonist baskılar yaratmaya devam ediyor ve nominal GSYH büyümesinin 2025-26'da %3,5-%3,6 ile sınırlı kalacağı tahmin ediliyor.

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