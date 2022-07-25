Morgan Stanley'den Fed mesajı
Morgan Stanley Stratejisti Michael Wilson, resesyon endişeleri büyüse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasını sıkılaştırmayı durdurmasını beklemek için çok erken olduğunu söyledi.
25.07.2022 - 13:12 |
Morgan Stanley Stratejisti Michael Wilson yaptığı değerlendirmede enflasyondaki katılığın Fed'i para politikasını sıkılaştırmaya, geçmişe göre uzun süre devam etmeye zorlayacağını savundu.
Wilson, Fed'in geçmişte bir ekonomik daralma başlamadan para politikasını sıkılaştırmayı bitirdiğini hatırlattı.