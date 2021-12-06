Morgan Stanley'den yatırımcılara uyarı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın varlık alımlarının azaltılmasının hızlandıracağı söylemi ve Fed üyelerinden buna gelen desteğin hisse senetleri için Omicron'dan daha büyük risk faktörü olduğunu belirten Morgan Stanley stratejistleri, "Varlık alımlarının azaltılmasının hızlandırılması piyasalar için sıkılaştırıcı bir adım olacak ve herhangi bir toparlanmanın bu aşamasında her zaman olduğu gibi daha düşük değerlemelere yol açacak" tespitinde bulundu.

Daha önce JP Morgan da, Fed'in şahin tutum takınmasının hisse senetleri için ortaya koydukları görünüme yönelik ana risk faktörü olduğunu ifade etmişti.