Morgan Stanley'e yeni CEO

Morgan Stanley'de 33 yıldır görev yapan 54 yaşındaki Pick, şu anda şirketin yatırım bankacılığı ve ticaretini denetleyen kurumsal menkul kıymetler bölümünü yönetiyor.

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Morgan Stanley'in diğer iki yöneticisi Andy Saperstein ve Dan Simkowitz'e de yeni ünvan ve sorumluluklar verildi.

Pick ile birlikte eş başkan olan Saperstein, eş başkan ünvanını koruyacak ve aynı zamanda varlık, yatırım yönetimi başkanı olacak. Simkowitz de eş başkan ünvanını alacak ve kurumsal menkul kıymetler başkanı olacak. 65 yaşındaki Gorman ise icra kurulu başkanı olacak.

Gorman yaptığı basın açıklamasında, "Birkaç yıl boyunca yönetim kuruluyla birlikte düzenli bir halefiyet sağlamak için çalıştım ve artık kenara çekilme zamanının geldiğini güçlü bir şekilde hissediyorum. Yönetim kurulunun Ted Pick'i seçmesi olağanüstü bir karar. Kendisi savaş tecrübesine sahip, karmaşık riskleri anlıyor ve sadece ABD'de değil tüm dünyada çok etkili bir şekilde çalışıyor" dedi.