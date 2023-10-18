Morgan Stanley'in karı azaldı

Morgan Stanley'in karı geçen yılın aynı döneminde 2,6 milyar dolar, hisse başına ise 1,47 dolar olmuştu. Analistler 2023 üçüncü çeyrekte hisse başına 1,32 dolar kar bekliyordu.

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Morgan Stanley'in yatırım bankacılığından elde ettiği toplam kar bu çeyrekte %27 düşüşle 938 milyon dolara geriledi.

Üçüncü çeyrekte toplam gelirleri 13,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam gelir beklentisi 13,2 milyar dolar seviyesindeydi.