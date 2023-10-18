Morgan Stanley'in karı azaldı
Morgan Stanley'in karı üçüncü çeyrekte düştü. Yapılan açıklamaya göre 30 Eylül'de sona eren üç aylık dönemde net kar 2,4 milyar dolar, hisse başına 1,38 dolar oldu.
18.10.2023 - 15:10 |
Morgan Stanley'in karı geçen yılın aynı döneminde 2,6 milyar dolar, hisse başına ise 1,47 dolar olmuştu. Analistler 2023 üçüncü çeyrekte hisse başına 1,32 dolar kar bekliyordu.
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Morgan Stanley'in yatırım bankacılığından elde ettiği toplam kar bu çeyrekte %27 düşüşle 938 milyon dolara geriledi.
Üçüncü çeyrekte toplam gelirleri 13,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Toplam gelir beklentisi 13,2 milyar dolar seviyesindeydi.