Morgan Stanley'in karı yükseldi

Morgan Stanley, 31 Mart'ta sona eren üç aylık dönemde 3,4 milyar dolar, hisse başına 2,02 dolar net kar bildirdi. Bu rakam bir yıl önce 3 milyar dolar, hisse başına 1,70 dolar olmuştu.

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CEO Ted Pick yaptığı açıklamada, "Güçlü net yeni varlık büyümesinin bir sonucu olarak, firma servet ve yatırım yönetimi genelinde 7 trilyon dolarlık müşteri varlığına ulaştı. Kurumsal menkul değerler de piyasalar ve yüklenim işlerinde güç kazandı" dedi.

Yatırım bankacılığı gelirleri bu çeyrekte bir yıl öncesine göre %16 arttı. Sabit gelirli yüklenim, artan tahvil ihracının etkisiyle üst üste ikinci çeyrekte de parlak bir nokta olmaya devam etti.

Danışmanlık gelirleri ilk çeyrekte yaklaşık %28 azalmış olsa da, hisse senedi yükleniciliği yaklaşık %113 artarak 430 milyon dolara ulaştı.

Morgan Stanley'in toplam geliri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemindeki 14,5 milyar dolardan 15,14 milyar dolara yükseldi.

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Yatırım bankacılığı, hisse senetleri ve sabit gelirleri içeren daha geniş kurumsal menkul kıymetler bölümünün toplam geliri, bir önceki yılki 6,8 milyar dolara kıyasla 7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sabit gelirli alım satım gelirleri %4 düşerken, hisse senetleri %4 arttı. Varlık yönetimi geliri bir önceki yıl 6,6 milyar dolar iken 6,9 milyar dolara yükseldi.