Moskova Borsası'nda 10 halka arz hedefleniyor

Borsanın CEO'su Yury Denisov yıl sonuna kadar 10 şirkette ilk ve ikincil halka arz gerçekleştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

CEO Denisov, "Yıl başından bu yana 10 şirkette halka arz ya da ikincil halka arz gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar da 10 şirkette daha halka arz bekliyoruz" dedi.

Ülkede bu yıl halka arz ile yaratılan kaynağın 10 milyar dolar civarında olması bekleniyor.