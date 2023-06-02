MSCI Çin Endeksi için hedefini revize etti

MSCI Çin Endeksi için Mart 2024'te sona erecek mali yıl için tahminini 80 puandan 70 puana düşüren Goldman Sachs Analisti Kinger Lau, "Çin hisse senetleri için zorlu bir risk-getiri oluşumu görmeye devam ediyoruz" dedi.

Goldman Sachs'ın araştırma notunda MSCI Çin Endeksi'nin cari değerlemesinin Çin ekonomisinin bu yıl sadece yüzde 5 büyüyeceği ve küresel ekonominin ılımlı bir resesyona gireceği senaryosu fiyatlamasına yakın olduğu da vurgulandı.