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UzmanparaMusk’ın bir paylaşımıyla fiyat tırmanışa geçti
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Musk’ın bir paylaşımıyla fiyat tırmanışa geçti

Son dönemde özellikle Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla birlikte kripto paralara yön veren Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk’tan piyasayı hareketlendirecek bir hamle daha geldi.

03.10.2021 - 15:53 | | UZMANPARA
Musk’ın bir paylaşımıyla fiyat tırmanışa geçti

Musk, pazartesi günü Shiba Inu cinsi köpeği olan Floki’nin yeni bir fotoğrafını paylaşacağını duyurdu.

Musk, daha önce yaptığı paylaşımlarla birlikte en yüksek hacimli kripto paralar arasında 11’inci sırada bulunan Dogecoin fiyatı üzerinde büyük etki yaratmıştı.

Bu paylaşımı sonrası Dogecoin’de herhangi bir olağan dışı fiyat hareketine rastlanmazken, geçtiğimiz aylarda çıkarılan Floki Inu (FLOKI) isimli kripto para yüzde 38’den fazla değer kazandı.

Paylaşımın ardından Floki Inu, 0,00006807 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Musk’ın bir paylaşımıyla fiyat tırmanışa geçti

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