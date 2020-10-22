'Negatif faiz ABD için iyi bir seçenek değil'

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, koronavirüs salgını karşısında ABD Merkez Bankası (Fed) politikasının şu ana kadar çok iyi olduğunu ve Fed'in negatif faiz uygulamaya geçmesi gerektiğine inanmadığını söyledi.

"Piyasalar Fed'in faizleri uzun bir zaman için düşük tutacağına inanıyorlar" değerlendirmesini yapan Bullard, Fed'in enflasyonun yüzde 2 seviyesini geçmesi halinde geçmişte olduğu kadar agresif şekilde hareket etmeyeceğini de vurguladı.

Konuşmasında Amerikan şirketlerinin COVID-19 ile birlikte yaşamaya büyük ölçüde adapte olduklarını da ifade eden Bullard, ABD ekonomisinin daha fazla mali teşvik olmadan da trendden daha iyi büyüme yolunda olduğunu da savundu.