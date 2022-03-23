Nestle, Rusya'da ürün satışını durdurdu

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, bazı markalardan Rusya’ya yönelik tepkiler de gelmeye devam ediyor.

İsviçre merkezli içecek ve yiyecek markası Nestle, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle Rusya’da faaliyet göstermeye devam ettiği için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer politikacılardan aldığı eleştirilere daha fazla dayanamadı. Nestle tarafından yapılan açıklamada Rusya’da KitKat ve Nesquik ürünlerin satışının durdurulduğu kaydedildi.

Nestle'den yapılan açıklamada “Ukrayna halkının ve oradaki 5 bin 800 çalışanımızın yanındayız” ifadeleri kullanılırken, bir Nestle sözcüsü şirketin Rusya'da kahve ve evcil hayvan maması gibi ürünlerin de satışının askıya alınacağını belirtti.

Şirket daha önce Rusya’daki satışlarından kar etmediğini bildirerek ülkedeki tüm reklamlarını ve zaruri olmayan durumlar haricinde ihracat ve ithalatı durdurduğunu açıklamıştı. İsviçre merkezli Maggi ve Nescafe şirketleri ise Rusya'ya temel gıdaları sağlamaya devam edeceğini duyurmuştu.