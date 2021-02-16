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16.02.2021 - 16:26 | | AA

Nijerya'da yıllık enflasyon arttı

Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da yıllık enflasyon, gıda ve diğer kişisel tüketim ürünlerindeki fiyat artışı sonucu ocakta yüzde 16,47 ile son 33 ayın en yükseğine çıktı.

Nijerya'da yıllık enflasyon arttı
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Nijerya İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, ülkede yıllık enflasyon geçen ay yüzde 16,47 oldu. NBS'ye göre, enflasyonun son 33 ayın en yüksek seviyesine ulaşmasında; özellikle ekmek, tahıl, patates, yağ, et, balık, elektrik ve akaryakıt fiyatları etkili oldu.

Bir yılı aşkın süredir sınırların kapalı olduğu Nijerya'da, hükümet, gıda ürünlerinin pahalı olması nedeniyle bir süre önce kara sınırlarını açtığını duyurmuştu.

Nijerya'da geçen yıl akaryakıt fiyatlarına 5 kez zam yapılırken, 1 Eylül 2020'den itibaren 12 saatten fazla elektrik alan hanelerdeki elektrik fiyatı da yüzde 80 artırıldı.

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