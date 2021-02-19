Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerUzmanpara Haberleri Nissan üretimini geçici olarak durduracak
19.02.2021 - 08:05 | | AA

Nissan üretimini geçici olarak durduracak

Nissan, Fukuşima açıklarında hafta sonu meydana gelen 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası bazı tesislerinde üretimi geçici durduracak.

Nissan üretimini geçici olarak durduracak
ABONE OL

Kyodo ajansının firma kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Japon üretici, şiddetli deprem sonrası parça tedariklerinin gecikmesi sebebiyle ülke geneli bazı tesislerinde üretimi durduracak.

Buna göre gelecek hafta içerisinde Oppama ve Shatai tesislerinde üretim askıya alınırken, Shonan tesislerinde ise işletimi kısa süreli durdurulacak.

Aksamdan dolayı hangi model ve sınıf araçlarının tedariğinin gecikeceği bildirilmedi.

Toyota da ülke geneli 9 fabrikasındaki 14 seri üretim bandını geçici askıya aldığını açıklamıştı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Fukuşima eyaleti açıklarında 13 Şubat yerel saatle 23.07'de 7,3 büyüklüğünde 60 kilometre derinlikte deprem kaydedilmişti.

Kyodo ajansına göre depremde şimdiye kadar 160 kişi yaralanmış, can kaybı rapor edilmemişti.

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kıdem mobbingi var

Kıdem mobbingi var

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda 7 depo, 2 sığınak imha edildi

'Eren-8 Amanoslar' operasyonunda 7 depo, 2 sığınak imha edildi

Sıradaki Haber