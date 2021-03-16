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Nokia binlerce kişiyi işten çıkaracak

Nokia, maliyetlerini azaltmak için binlerce kişiyi işten çıkaracak.

16.03.2021 - 11:14 | | Foreks
Nokia binlerce kişiyi işten çıkaracak

Nokia Corp, gelecek iki yılda maliyetlerini 600 milyon euro civarında azaltma planı çerçevesinde binlerce kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, halihazırda 90 bin olan çalışan sayısı gelecek 18-24 aylık süreçte 80-85 bin aralığına indirilecek.

Nokia'nın yeniden yapılanma planının 2023'e kadar maliyetinin 600-700 milyon euro olması ve bunun yarısının 2021 mali tablolarına yansıması bekleniyor.

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