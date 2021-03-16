Nokia binlerce kişiyi işten çıkaracak
Nokia, maliyetlerini azaltmak için binlerce kişiyi işten çıkaracak.
16.03.2021 - 11:14 | | Foreks
Nokia Corp, gelecek iki yılda maliyetlerini 600 milyon euro civarında azaltma planı çerçevesinde binlerce kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre, halihazırda 90 bin olan çalışan sayısı gelecek 18-24 aylık süreçte 80-85 bin aralığına indirilecek.
Nokia'nın yeniden yapılanma planının 2023'e kadar maliyetinin 600-700 milyon euro olması ve bunun yarısının 2021 mali tablolarına yansıması bekleniyor.