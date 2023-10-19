Nokia binlerce kişiyi işten çıkaracak

Nokia, 86.000 kişilik toplam iş gücünden 9.000 ile 14.000 kişiyi işten çıkaracak.

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Finlandiyalı telekomünikasyon şirketi makroekonomik zorlukların artması ve müşteri harcamalarının azalması nedeniyle üçüncü çeyrek karşılaştırılabilir net karında %45'lik bir düşüş yaşadı.

Nokia yaptığı açıklamada ağ altyapısı işindeki satışların daha zayıf harcamalar nedeniyle %14 düştüğünü, mobil ağ satışlarının ise Hindistan'daki 5G dağıtım hızında bir miktar ılımlılık görülmesi nedeniyle %19 gerilediğini ve bunun da oradaki büyümenin artık Kuzey Amerika'daki yavaşlamayı dengelemek için yeterli olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

Nokia, 2026 yılına kadar 800 milyon euro ile 1,2 milyar euro arasında maliyet tasarrufu hedeflediğini ve böylece 2026 yılına kadar en az %14'lük uzun vadeli karşılaştırılabilir işletme marjı hedefine ulaşma yolunda ilerleyeceğini vurguladı.