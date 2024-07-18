Nokia'nın faaliyet karı ve satışları azaldı

Nokia'nın faaliyet karı geçen yılın aynı dönemindeki 619 milyon eurodan 423 milyon euroya düştü.

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Şirket ikinci çeyrekte 183 milyon euro net kar beklentilerine karşın 146 milyon euro zarar etti. Satışlar da 4,78 milyar euro olan beklentilerin altında 4,47 milyar euro olarak gerçekleşti.

CEO Pekka Lundmark yaptığı açıklamada satışların sabit para biriminde yıllık bazda %18 azaldığını belirtti.

Ancak Nokia'nın özellikle Networks bölümündeki sipariş alımının da yardımıyla satışların ikinci yarıda iyileşeceğini söyledi.

Nokia yılın tamamı için görünümünü korudu.