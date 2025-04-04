Nomura'dan Fed ve ECB için faiz öngörüsü

Daha önce ECB'nin Nisan ayını pas geçerek faizi Haziranda 25 baz puan indireceğini öngören Nomura, bu beklentisini Nisan ve Haziranda olmak üzere 2 kez 25'er baz puanlık faiz indirimi yapılacağı yönünde değiştirdi.

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Nomura, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmayacağı beklentisini de Aralık ayında bir faiz indirimi yapılacağı yönünde değiştirdi.

Piyasalar, ECB'nin Nisanda faiz indirmesi olasılığını dün yüzde 70 olarak fiyatladı.