Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaNomura'dan Fed ve ECB için faiz öngörüsü
HaberlerUzmanparaNomura'dan Fed ve ECB için faiz öngörüsü

Nomura'dan Fed ve ECB için faiz öngörüsü

Dünyanın önde gelen aracı kurumlarından Japonya merkezli Nomura, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB)' faiz indirim beklentilerini yükseltti.

04.04.2025 - 09:24 | | Foreks Haber
Nomura'dan Fed ve ECB için faiz öngörüsü

Daha önce ECB'nin Nisan ayını pas geçerek faizi Haziranda 25 baz puan indireceğini öngören Nomura, bu beklentisini Nisan ve Haziranda olmak üzere 2 kez 25'er baz puanlık faiz indirimi yapılacağı yönünde değiştirdi.

Haberin Devamı

Nomura, Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmayacağı beklentisini de Aralık ayında bir faiz indirimi yapılacağı yönünde değiştirdi.

Piyasalar, ECB'nin Nisanda faiz indirmesi olasılığını dün yüzde 70 olarak fiyatladı.

Fenerbahçe sert vermedi! Kupa Voley'de final biletini kaptı

Fenerbahçe sert vermedi! Kupa Voley'de final biletini kaptı

'Politikalarım asla değişmeyecek'

'Politikalarım asla değişmeyecek'