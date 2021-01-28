Norveç Varlık Fonu 123 milyar dolar kar açıkladı

Fondan yapılan açıklamaya göre 2020 yılında özsermaye karlılığı %10,9 oldu. Toplam kar 1,07 trilyon Norveç Kronu (122,7 milyar dolar) olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası tarafından yönetilen fonun performansına dair açıklama yapan Norveç MB Başkanı Oeystein Olsen, 2020'de pandemiye rağmen iyi performans gösterdiklerini vurguladı.

Fonun performansında küresel hisse senedi piyasalarında görülen yükselişe etkili oldu. Öte yandan fondan 2020 yılında 298 milyar kron para çekimi olduğu ifade edildi.