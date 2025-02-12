Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaNovatek'in net karı 553 milyar rubleye çıktı
HaberlerUzmanparaNovatek'in net karı 553 milyar rubleye çıktı

Novatek'in net karı 553 milyar rubleye çıktı

Rusya'nın en büyük bağımsız doğal gaz üreticisi Novatek, geçen yıl net karının 2023'e göre yüzde 4,6 artarak 553 milyar rubleye (yaklaşık 5,7 milyar dolar) çıktığını bildirdi.

12.02.2025 - 11:32 | | AA
Novatek'in net karı 553 milyar rubleye çıktı

Novatek'ten yapılan açıklamada, şirketin geçen yılki mali performansına ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, şirketin gelirleri yüzde 12,7 artarak 1,5 trilyon rubleye yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 13,2 artarak 1 trilyon rubleye çıktı.

Haberin Devamı

Geçen yıl şirketin net karı da 2023'e göre yüzde 4,6 artarak 553 milyar rubleye yükseldi. Novatek, Rus enerji pazarında özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi ve ihracatıyla ön plana çıkıyor. Şirket, Batılı ülkelerin yaptırımlarının da hedefinde yer alıyor.