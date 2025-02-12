Novatek'in net karı 553 milyar rubleye çıktı

Novatek'ten yapılan açıklamada, şirketin geçen yılki mali performansına ilişkin bilgilere yer verildi. Buna göre, şirketin gelirleri yüzde 12,7 artarak 1,5 trilyon rubleye yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) yüzde 13,2 artarak 1 trilyon rubleye çıktı.

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Geçen yıl şirketin net karı da 2023'e göre yüzde 4,6 artarak 553 milyar rubleye yükseldi. Novatek, Rus enerji pazarında özellikle sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretimi ve ihracatıyla ön plana çıkıyor. Şirket, Batılı ülkelerin yaptırımlarının da hedefinde yer alıyor.