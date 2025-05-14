Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaNvidia, Humain'e yapay zeka çipi gönderecek
HaberlerUzmanparaNvidia, Humain'e yapay zeka çipi gönderecek

Nvidia, Humain'e yapay zeka çipi gönderecek

Nvidia, Suudi Arabistan şirketi Humain'e yapay zeka çipi gönderecek

14.05.2025 - 09:13 | | AA
Nvidia, Humain'e yapay zeka çipi gönderecek

ABD'li çip şirketi Nvidia, Suudi Arabistan şirketi Humain'e ülkesinde kuracağı yapay zeka fabrikalarında kullanılmak üzere çip satacak.

Haberin Devamı

Orta Doğu turu kapsamında Suudi Arabistan'ı ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump'a Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang da eşlik etti.

Huang, ziyaret kapsamında gerçekleştirilen yatırım forumunda Humain ile vardıkları stratejik ortaklığı duyurdu.

Nvidia'dan yapılan açıklamada, Humain'in, gelecek 5 yıl içinde 500 megavata kadar çıkabilecek kapasitede yapay zeka fabrikaları kurmak üzere Suudi Arabistan'a yatırım yapacağı ifade edildi.

Yatırımın binlerce Nvidia çipi ile destekleneceği kaydedilen açıklamada, bu kapsamda Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerinden 18 bin adet göndereceği belirtildi.

Hatayspor'da Adana Demirspor mesaisi hız kesmedi!

Hatayspor'da Adana Demirspor mesaisi hız kesmedi!

Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi başladı!

Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi başladı!