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Uzmanpara Ocak ayı sanayi üretimi belli oldu
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Ocak ayı sanayi üretimi belli oldu

Sanayi üretimi ocakta yıllık %1,1 arttı.

12.03.2024 - 10:02 |
Ocak ayı sanayi üretimi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı sanayi üretimi verisini açıkladı. Buna göre sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,9 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,4 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK DEĞİŞMEDİ

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ocak ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,3 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %0,6 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,6 arttı.

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