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OECD bölgesi ılımlı büyümesini sürdürdü

OECD bölgesi ekonomisi 2023 yılının son çeyreğinde ılımlı büyümesini sürdürdü.

21.02.2024 - 15:49 | | Foreks Haber
OECD bölgesi ılımlı büyümesini sürdürdü

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayınlanan rapora göre, 2023 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki döneme göre GSYH yüzde 0,4 arttı. Bir önceki dönemde de yüzde 0,4 büyüme yaşanmıştı. Yıllık bazda ise büyüme yüzde 1,7 oldu.

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2023 yılının tamamında ise büyüme oranı yüzde 1,6 ile bir önceki yılda görülen yüzde 2,9'un ardından yavaşlama gösterdi. 27 OECD ülkesi arasında 10'unda 2023'te GSYH daralması kaydedildi.

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