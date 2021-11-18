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OECD bölgesi üçüncü çeyrekte büyüdü

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bölgesinde, bu yılın üçüncü çeyreğinde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 genişleyerek, ilk kez Kovid-19 öncesi seviyesinin üzerine çıktı.

18.11.2021 - 14:50 | | AA
OECD bölgesi üçüncü çeyrekte büyüdü

OECD'nin yılın üçüncü çeyrek büyüme verileri açıklandı. Buna göre, OECD bölgesinde bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,7 olarak gerçekleşen büyüme, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,9 olarak gerçekleşti.

OECD bölgesinde GSYH, ikinci çeyreğe göre daha yavaş genişlemesine rağmen, 2021'in üçüncü çeyreğinde ilk kez Kovid-19 öncesi seviyesinin üzerine çıktı. Bunda OECD bölgesinde, ABD, Güney Kore, İsrail ve bazı Avrupa ülkelerinde görülen güçlü performansın etkisi oldu.

Geçici veriler baz alınarak yapılan hesaplamada, büyük ekonomilerden Japonya’da aynı dönemde büyüme yüzde 0,4'ten yüzde eksi 0,8’e gerileyerek önemli bir düşüş kaydetti.

Bu yılın ikinci çeyreğine kıyasla üçüncü çeyrekte büyüme oranı ABD'de yüzde 1,6’dan 0,5’e, Almanya'da yüzde 1,9'dan 1,8'e inerken, Fransa’da ise yüzde 1,3'ten 3'e yükseldi.

İtalya’da yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,7 olan büyüme, üçüncü çeyrekte yüzde 2,6'ya düşerken, Kanada’da ise büyüme yüzde 0,3’ten yüzde 0,5’e yükseldi.

Söz konusu dönemde Avrupa Birliği’nde (AB) büyüme yüzde 2’den yüzde 2,1'e ve Euro Bölgesi'nde yüzde 2,1’den yüzde 2,2’ye yükseldi.

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