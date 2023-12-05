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OECD bölgesinde enflasyon 2 yılın dibinde

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgesinde enflasyon %5,6'ya geriledi.

05.12.2023 - 14:31 | | Foreks Haber
OECD bölgesinde enflasyon 2 yılın dibinde

OECD ülkelerinde enflasyon Ekim ayında, 2021 yılı Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine indi. 

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OECD'nin paylaştığı rapora göre 2023 yılı Ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 5,6 oldu. Önceki ay enflasyon oranı yüzde 6,2 seviyesinde bulunuyordu. 

Enflasyon 28 OECD ülkesinde düşüş gösterdi. 

Çekirdek enflasyon yüzde 6,5 ile istikrarlı bir seyir izledi. 

Gıda fiyatlarında artış hızı yüzde 8,1'den yüzde 7,4'e yavaşladı.

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