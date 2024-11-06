OECD bölgesinde enflasyon 3 yılın dibinde

OECD'nin paylaştığı rapora göre bölgede Ağustos ayında %4,7 olan tüketici fiyatları, Eylül ayında %4,4 seviyesine indi. Böylece 2021 yılı Ağustos ayında görülen %4,3 seviyesinin ardından en düşük rakam kaydedildi.

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Enflasyonda 38 OECD ülkesinin 27'sinde düşüş yaşandığı açıklandı.

Açıklamada, "OECD manşet enflasyonundaki son yavaşlamaya rağmen, OECD genelindeki ortalama fiyat seviyeleri, Covid-19 pandemisinin başlamasından önce, Eylül 2024'te Aralık 2019'a göre yaklaşık %30 daha yüksekti" denildi.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık %5,2'den %5,1'e indi.

Enerji fiyatlarında bir önceki ay %0,4 olan düşüş, Eylül ayında %2,2 düşüşe geldi.

Gıda fiyat artış hızı ise %3,7 olarak kaldı.