OECD bölgesinde enflasyon düştü

OECD'nin raporuna göre bölgede Haziran ayında %5,6 olan tüketici fiyatları, Temmuz ayında %5,4 seviyesine indi. Bölgede 2023 yılı aynı ayda enflasyon %6,1 seviyesindeydi.

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Enflasyon 38 OECD ülkesinin 17'sinde yükselirken, 11'inde düştü, diğerlerinde sabit kaldı.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık %5,9'dan %5,5'e indi.

Enerji fiyatlarında bir önceki ay %2,3 olan artış, Temmuz ayında %3,3 artışa döndü. Gıda fiyat artış hızı da %4,7'den %4,3'e indi.