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OECD bölgesinde enflasyon geriledi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgede enflasyonun 2023 yılı Kasım ayında üst üste üçüncü ayda da gerilediğini bildirdi.

11.01.2024 - 15:01 | | Foreks Haber
OECD bölgesinde enflasyon geriledi

OECD'nin paylaştığı rapora göre bölgede önceki ay yüzde 5,6 olan yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 5,4'e indi. 

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Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 6,5'ten yüzde 6,3'e geriledi

Enerji fiyatlarında düşüş yıllık bazda yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e kadar geldi.  

Gıda fiyat artışı yüzde 7,4'ten yüzde 6,7'ye geriledi. 

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