OECD bölgesinde enflasyon geriledi
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bölgede enflasyonun 2023 yılı Kasım ayında üst üste üçüncü ayda da gerilediğini bildirdi.
11.01.2024 - 15:01 | | Foreks Haber
OECD'nin paylaştığı rapora göre bölgede önceki ay yüzde 5,6 olan yıllık enflasyon kasım ayında yüzde 5,4'e indi.
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Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 6,5'ten yüzde 6,3'e geriledi.
Enerji fiyatlarında düşüş yıllık bazda yüzde 4,8'den yüzde 5,1'e kadar geldi.
Gıda fiyat artışı yüzde 7,4'ten yüzde 6,7'ye geriledi.