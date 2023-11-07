OECD bölgesinde enflasyon yavaşladı
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde enflasyon iki aylık artışın ardından eylül ayında hafif bir düşüş gösterdi.
07.11.2023 - 14:03 | | Foreks Haber
OECD'nin paylaştığı rapora göre 2023 yılı Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 6,2 oldu. Önceki ay enflasyon oranı yüzde 6,4 seviyesinde bulunuyordu.
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Enflasyon 8 OECD ülkesinde artarken, 27'sinde düşüş gösterdi.
Aynı ayda enerji fiyatlarında düşüş yüzde 1,3'ten yüzde 0,5'e geldi. Gıda fiyatları artış hızı yüzde 9,8'den yüzde 8,1'e yavaşladı.