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Uzmanpara OECD bölgesinde enflasyon yükseldi
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OECD bölgesinde enflasyon yükseldi

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) mart ayında enflasyonun yükseldiğini bildirdi.

06.05.2024 - 14:05 | | Foreks Haber
OECD bölgesinde enflasyon yükseldi

OECD'nin paylaştığı rapora göre bölgede önceki ay yüzde 5,7 olan yıllık enflasyon, mart ayında yüzde 5,8'e çıktı. 

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Bölgede 2023 yılı aynı ayda enflasyon yüzde 7,8 seviyesindeydi. 

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 6,4 olarak kaldı. 

Enerji fiyatlarında düşüş yıllık bazda yüzde -0,5'ten yüzde 0,6'ya çıktı. 

Gıda fiyat artışı yüzde 5,3'ten yüzde 4,9'a indi. 

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