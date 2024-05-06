OECD bölgesinde enflasyon yükseldi

OECD'nin paylaştığı rapora göre bölgede önceki ay yüzde 5,7 olan yıllık enflasyon, mart ayında yüzde 5,8'e çıktı.

Haberin Devamı

Bölgede 2023 yılı aynı ayda enflasyon yüzde 7,8 seviyesindeydi.

Gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek enflasyon yıllık yüzde 6,4 olarak kaldı.

Enerji fiyatlarında düşüş yıllık bazda yüzde -0,5'ten yüzde 0,6'ya çıktı.

Gıda fiyat artışı yüzde 5,3'ten yüzde 4,9'a indi.